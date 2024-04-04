Трогательный жест: что сделали медсёстры во время землетрясения на Тайване

Пока спасатели пытаются найти десятки людей, пропавших без вести в результате землетрясения магнитудой 7+ на Тайване, в социальных сетях распространяются видеоролики, на которых запечатлены эмоциональные кадры землетрясения.
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