Россияне увидят новую версию Aurus Senat на инаугурации Путина

Это люксовая модель автомобильной марки Рестайлинговая версия люксового автомобиля Aurus Senat будет представлена на инаугурации президента России, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
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