Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

334 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Совет родителям-на хрен она вам нужна,ведь вы от неё ничего хорошего не увидите,а покой потеряете-в детдом эту  шалав...Пропавшая 15-летн...
  • Николай
    Хорошо что хоть нет запрета на дышать. Видимо ПОКА нет.Жителям Кубани на...
  • Чак
    Армяшка-вор. Дать 15 лет с полной конфискацией.Украл у Миноборон...

В Анапе запретили купаться в море с использованием плавсредств

В Анапе запретили купаться в море с использованием плавсредств

В Анапе запретили купаться в море с использованием плавсредствСегодня, 15 сентября в Анапе в связи с усилением отжимного северо-восточного ветра использование катамаранов, а также матрасов, кругов и других надувных плавательных средств запрещено.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх