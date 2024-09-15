В Анапе запретили купаться в море с использованием плавсредств

В Анапе запретили купаться в море с использованием плавсредствСегодня, 15 сентября в Анапе в связи с усилением отжимного северо-восточного ветра использование катамаранов, а также матрасов, кругов и других надувных плавательных средств запрещено.
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