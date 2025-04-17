Дайджест дня: 100 тысяч Tonale, китайская Aura и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"С конвейера завода Stellantis в итальянском городе Помильяно-д’Арко сошел 100-тысячный кроссовер Alfa Romeo Tonale.
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