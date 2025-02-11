Трамп поручил Минфину прекратить чеканку одноцентовых монет

Монеты достоинством 1 цент чеканят в США с 1793 года. По оценке Монетного двора, сейчас производство и распространение каждой обходится примерно в 3,7 цента Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что поручил Минфину прекратить выпуск новых монет достоинством 1 цент, поскольку затраты на их производство превысили номинальную стоимость.