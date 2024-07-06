Вильфанд рассказал о "бившихся, как орешки", рекордах температуры в России

Температурные рекорды на этой неделе бились во многих российских регионах по несколько десятков городов в день, а наступившая жара действительно была небывалой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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