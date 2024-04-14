Куклачёву установили пять стентов на сердце при операции

Во время операции у Куклачёва была остановка сердца.фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»--> Дрессировщику кошек Юрию Куклачёву поставили пять стентов на сердце во время операции, сообщила 14 апреля представитель артиста Ольга Кардокене.
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