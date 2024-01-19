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СССР-Россия

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Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства

Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства

   Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не считает возможным создание палестинского государства после окончания операции в секторе Газа, передаёт Associated Press (АР).

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Комментарии
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М
Мария
Израильская армия обкакалась по самые уши. Только и смогла умертвить тысячи мирных палестинцев. Крышка Израилю!
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