Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не считает возможным создание палестинского государства после окончания операции в секторе Газа, передаёт Associated Press (АР).
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