Закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ не будет иметь обратной силы

Закон о конфискации имущества за фейки об армии Российской Федерации не будет иметь обратной силы. С соответствующим пояснением, как передает «Интерфакс», выступил Павел Крашенинников, председатель комитета нижней палаты отечественного парламента по государственному строительству и законодательству.