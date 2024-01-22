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Закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ не будет иметь обратной силы

Закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ не будет иметь обратной силы

Закон о конфискации имущества за фейки об армии Российской Федерации не будет иметь обратной силы. С соответствующим пояснением, как передает «Интерфакс», выступил Павел Крашенинников, председатель комитета нижней палаты отечественного парламента по государственному строительству и законодательству.

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