Путин поблагодарил спецназ КНДР за помощь в разгроме ВСУ в Курской области

Президент России Владимир Путин выразил признательность бойцам спецназа КНДР за проявленный героизм.Президент России Владимир Путин выразил признательность бойцам спецназа КНДР за проявленный героизм и боевую подготовку, а также за помощь в разгроме украинских боевиков под Курском.
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