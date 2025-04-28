Путин поблагодарил спецназ КНДР за помощь в разгроме ВСУ в Курской области

Президент России Владимир Путин выразил признательность бойцам спецназа КНДР за проявленный героизм.Президент России Владимир Путин выразил признательность бойцам спецназа КНДР за проявленный героизм и боевую подготовку, а также за помощь в разгроме украинских боевиков под Курском.