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Регионы России

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Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили ушёл в отставку с поста вице-президента UWW после санкций ЕС

Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили ушёл в отставку с поста вице-президента UWW после санкций ЕС

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили покинул пост вице-президента Объединённого мира борьбы (UWW) после введения против него санкций Европейского союза.

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