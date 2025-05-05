Посол назвал Японию угрозой для РФ из-за «ускоренной ремилитаризации»

Курс Токио на «ускоренную ремилитаризацию» и на наращивание военно-технического сотрудничества с недружественно настроенными к Москве государств может создать вызовы безопасности для РФ, заявил РИА Новости посол в Японии Николай Ноздрев.
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