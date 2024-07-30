Извращенец в социальных сетях развратил ребенка из Курганской области

Каргапольским межрайонным следственным отделом регионального СУ СКР 35-летнему жителю Ямало-Ненецкого автономного округа предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Развратные действия, нарушение неприкосновенности частной жизни, распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».
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