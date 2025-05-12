Звезда Disney показала фигуру в бикини

Американская певица и автор песен Деми Ловато поделилась откровенными снимками с отдыха. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии