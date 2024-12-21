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В Москве произошло ДТП на Смоленской площади

В Москве произошло ДТП на Смоленской площади

На Садовом кольце в Москве произошло серьезное ДТП с участием автомобиля Porsche. Авария случилась на Смоленской площади, всего в 15 метрах от места трагической аварии, которую четыре года назад устроил актёр Михаил Ефремов.

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