Престольный праздник в мужском монастыре в честь иконы Божией Матери ´Живоносный Источник´ (Прощанская пустынь).

10 мая 2024 года, в Пятницу Светлой седмицы, день памяти иконы Божией Матери ´Живоносный Источник´, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, возглавил престольное торжество в одноименном мужском монастыре (Прощанская пустынь).
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