В 81 регионе ФСБ провела мероприятия по недопущению идеологии насилия среди молодежи

Сотрудники ФСБ России провели мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия и массовых расправ среди молодежи в 81 регионе страны и задержали шесть человек, причастных к подготовке нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени и насильственных акций в Кемерове и Ростове.