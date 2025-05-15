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  • Владимир Акулов
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    Да, людей надо защищать! А бездомных животных отлавливать и усыплять!!!В Госдуму внесли ...

В 81 регионе ФСБ провела мероприятия по недопущению идеологии насилия среди молодежи

В 81 регионе ФСБ провела мероприятия по недопущению идеологии насилия среди молодежи

Сотрудники ФСБ России провели мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия и массовых расправ среди молодежи в 81 регионе страны и задержали шесть человек, причастных к подготовке нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени и насильственных акций в Кемерове и Ростове.

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