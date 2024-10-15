Власти разных регионов Германии пытаются спасти Volkswagen

Четыре федеральные земли ФРГ заявили в совместном документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, что они хотят работать сообща, чтобы гарантировать, что испытывающий трудности автопроизводитель Volkswagen не закроет ни один из своих заводов.
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