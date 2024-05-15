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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Сочи» Кравцов: «Морено – топ-тренер, всем это очевидно. С ним комфортно работать» 

«Мне очень комфортно работать с Морено. Он просто топ-тренер. Всем это очевидно», – сказал полузащитник «Сочи».

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