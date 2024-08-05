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Царьград

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Нереальный конфуз или подстроено? Захарова раскрыла промахи охраны при покушении на Трампа

Нереальный конфуз или подстроено? Захарова раскрыла промахи охраны при покушении на Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла промахи, допущенные охраной во время покушения на Дональда Трампа.

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