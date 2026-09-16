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Ивановские новости

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Ивановца с судимостью за пьяную езду вновь остановили нетрезвым

Ивановца с судимостью за пьяную езду вновь остановили нетрезвым

Мужчина ранее уже был осужден за аналогичное преступление в сентябре 2023 года, но снова сел за руль пьяным в июле 2026 года.

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