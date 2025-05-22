Ущемляете русских? Тогда СВО идет к вам!

Новая цель спецоперации — защита русских повсюду. Но поймут ли это в Казахстане и Прибалтике? Дмитрий Родионов Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Материал комментируют: Андрей Милюк Владимир Блинов Игорь Шатров Обеспечение интересов людей, считающих Россию родиной, является одной из целей СВО, заявил президент Владимир Путин.
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