Ущемляете русских? Тогда СВО идет к вам!

Новая цель спецоперации — защита русских повсюду. Но поймут ли это в Казахстане и Прибалтике? Дмитрий Родионов Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Материал комментируют: Андрей Милюк Владимир Блинов Игорь Шатров Обеспечение интересов людей, считающих Россию родиной, является одной из целей СВО, заявил президент Владимир Путин.