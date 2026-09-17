Каллас: Евросоюз может выделить Украине еще €1 млрд на военную помощь

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что вместе с правительствами стран Евросоюза работает над выделением Украине еще €1 миллиарда на военные нужды.
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