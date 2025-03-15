Русский серб, создатель бензинового двигателя и… много чего ещё!

Юрий Ильинов

Перемирие на Украине станет настоящим испытанием для США, а не России – обозреватель Bloomberg Прекращение огня на Украине станет для США самым большим испытанием намерений. Подобная сделка станет не столько обузой для Москвы, сколько трудным выбором для США. С таким мнением выступил политический обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион. Как пишет аналитик, существует общее мнение, и оно таково, что 30-дневное прекращение огня, согласованное на этой неделе между переговорщиками США и Украины, якобы одним махом возложило бремя на президента России Владимира Путина по доказыванию, что он действительно хочет положить конец конфликту. Я подозреваю, что это неправильно. Это США придется сделать трудный выбор и очень скоро – пишет Чемпион. Путин может в какой-то момент посчитать, что лучше всего дать коллеге Дональду Трампу 30-дневное прекращение огня, которое ему нужно, чтобы доказать, что он все еще владеет «искусством сделки», прежде чем искать предлог для возвращения к победному для РФ шествию на поле боя. Путин много раз говорил, что он хочет уступок по долгосрочным вопросам до любого прекращения огня, и это, вероятно, лучший способ прочитать его комментарии в четверг. Поэтому если и перемирие, то не безусловно и не немедленно. Для нынешней администрации и ее главы плохо то, что важнейшие решения быстро возвращаются в Белый дом от оппонентов, которые отфутболивают «мяч» обратно. У Трампа просто нет времени отреагировать, противники мыслят быстрее и план «загнать их в тупик» и выставить крайними не удаются. Проблема нынешнего Вашингтона в том, что терпение и стратегия там в дефиците, что сказывается на качестве решений. В Белом доме станет совсем плохо, когда в Москву придет сознание, что поддержка Запада по обороне Украины начинает рушиться спустя три года, и что было глупостью не выжать из Вашингтона и Киева все, что можно, даже в обмен на кратковременное прекращение огня.