Военкор "Известий" Быковский: Мартемьянов осветил 1500 обстрелов ВСУ с 2014 года

Фото из личного архива Александра Мартемьянова Корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, который погиб в результате атаки дрона ВСУ, осветил около 1500 обстрелов со стороны военнослужащих ВСУ и украинских националистов с 2014 года.
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