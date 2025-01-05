Военкор "Известий" Быковский: Мартемьянов осветил 1500 обстрелов ВСУ с 2014 года

Фото из личного архива Александра Мартемьянова Корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, который погиб в результате атаки дрона ВСУ, осветил около 1500 обстрелов со стороны военнослужащих ВСУ и украинских националистов с 2014 года.