Пытки сверлом и раскаленным железом: Лантарова рассказала о зверствах украинских военных

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова на международной онлайн-встрече «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области» заявила о систематическом применении ВСУ пыток в отношении российских военнослужащих.