Пытки сверлом и раскаленным железом: Лантарова рассказала о зверствах украинских военных

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова на международной онлайн-встрече «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области» заявила о систематическом применении ВСУ пыток в отношении российских военнослужащих.
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