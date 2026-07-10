Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пытки сверлом и раскаленным железом: Лантарова рассказала о зверствах украинских военных

Пытки сверлом и раскаленным железом: Лантарова рассказала о зверствах украинских военных

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова на международной онлайн-встрече «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области» заявила о систематическом применении ВСУ пыток в отношении российских военнослужащих.

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