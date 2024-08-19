«Индустриализация 2.0»: чтобы не «отстать навсегда»: сколько денег нужно для развития и новой армии

«Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»Иосиф Сталин Что делать, чтобы не отстать навсегда ? Перед страной стоит большой вызов.