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«От этого Запад не отмоется». МИД России обвинил ВСУ в ударах ракетами НIMARS по гражданским объектам в Курской области

«От этого Запад не отмоется». МИД России обвинил ВСУ в ударах ракетами НIMARS по гражданским объектам в Курской области

Сегодня 682 прочитали Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, применяли НIMARS для атаки на гражданские объекты в Курской области.

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