Компания Scale AI столкнулась со вторым за месяц иском о выплате заработной платы сотрудникам

Компания Scale AI использует армию работников, которых она относит к категории подрядчиков, для выполнения таких важных работ в области ИИ, как маркировка изображений или оценка ответов на LLM для Big Tech и других компаний.
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