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Ида Галич: я не стремлюсь к идеальности во всем

Ида Галич: я не стремлюсь к идеальности во всем

Блогер Ида Галич призналась, что не стремится стать лучшей во всех сферах, поэтому все успевает. Об этом она рассказала на шоу «Кстати» .

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