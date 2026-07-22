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Верхневолжье на пьедестале: осташковские спортсмены привезли медали с национального первенства

Верхневолжье на пьедестале: осташковские спортсмены привезли медали с национального первенства

Серебряный триумф: спортсмены из Тверской области покорили первый Чемпионат России по кюккя. В городе Приозерске Ленинградской области завершился первый в истории Чемпионат России по городошному спорту в дисциплине «городки финские-кюккя» — сообщает Комитет по физической культуре и спорту.

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