Верхневолжье на пьедестале: осташковские спортсмены привезли медали с национального первенства

Серебряный триумф: спортсмены из Тверской области покорили первый Чемпионат России по кюккя. В городе Приозерске Ленинградской области завершился первый в истории Чемпионат России по городошному спорту в дисциплине «городки финские-кюккя» — сообщает Комитет по физической культуре и спорту.