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Жители Забайкалья всё чаще заказывают перегон автомобилей

Жители Забайкалья всё чаще заказывают перегон автомобилей

Аналитики Авито Услуг изучили, как за последний год в Забайкальском крае изменился спрос на доставку машин с помощью автовозов и перегонщиков.

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