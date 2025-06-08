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Петербургский дневник

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Получивших травмы на СВО добровольцев могут допустить к лечению в госпиталях

Получивших травмы на СВО добровольцев могут допустить к лечению в госпиталях

Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму В Государственную думу внесут законопроект о предоставлении возможности добровольцам-участникам специальной военной операции, исключенным из добровольческих формирований по состоянию здоровья, проходить лечение в военно-медицинских организациях.

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