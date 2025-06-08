Получивших травмы на СВО добровольцев могут допустить к лечению в госпиталях

Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму В Государственную думу внесут законопроект о предоставлении возможности добровольцам-участникам специальной военной операции, исключенным из добровольческих формирований по состоянию здоровья, проходить лечение в военно-медицинских организациях.