Роналду стал рекордсменом мира по числу проведенных на высшем уровне матчей

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» футболист Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству проведенных на высшем уровне матчей, сообщила 11 июня пресс-служба Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
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