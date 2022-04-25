Каррера о «Спартаке»: «Не вылетит из РПЛ, но ситуация очень сложная»

Массимо Каррера оценил вероятность вылета «Спартака» в Олимп-ФНЛ. Бывший главный тренер красно-белых высказался после поражения от «Ростова» (2:3) в РПЛ.
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