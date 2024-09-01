7 привычек, которые увеличат шансы дожить до 100 лет

Чтобы пополнить число долгожителей, не обязательно переезжать в Японию. Достаточно внедрить в свою жизнь некоторые полезные привычки: они улучшат текущее состояние и позитивно повлияют на продолжительность жизни.
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