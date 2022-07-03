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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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