В Мурманской области руководитель регионального УМВД выразил благодарность представителям банковской сферы за предотвращение попытки хищения 22 млн рублей у жительницы Мончегорска

Начальник УМВД России по Мурманской области Алексей Веселовский выразил слова признательности и отметил Благодарственными письмами представителей финансового учреждения за помощь в пресечении совершения преступления в сфере информационных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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