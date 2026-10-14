В результате атаки украинских беспилотников на три дата-центра «Яндекса» в Рязанской, Калужской и Владимирской областях 14 октября продолжаются перебои в работе «Яндекс Пэй», «Яндекс Go», «Яндекс Музыки» и поиска.
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