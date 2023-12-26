Секреты мозга и загадки тела: премьеры научно-популярных фильмов на телеканале «Наука»

Цикл «Тайны мозга» посвящен самому загадочному органу. Ведущие мировые ученые: нейробиологи, физики, психологи, неврологи, исследователи искусственного интеллекта — делятся результатами новейших исследований, которые позволят приблизиться к разгадке человеческого мозга.
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