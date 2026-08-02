Россия хочет сохранить дружеские отношения с Арменией – постпред при ОДКБ

Российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что Москва желает сохранить дружеские отношения с Ереваном, и другие страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) также имеют «свои интересы» с ним.
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