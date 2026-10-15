Тульская область осталась без повреждений после атаки беспилотников. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил о том, что ПВО уничтожила 10 украинских БПЛА, все объекты и жители региона в безопасности.
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