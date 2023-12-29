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Закон, порядок, государство

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В Новосибирской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в серии мошенничеств в сфере автострахования

В Новосибирской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в серии мошенничеств в сфере автострахования

«Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области по подозрению в серии мошенничеств в сфере автострахования задержали пятерых местных жителей.

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