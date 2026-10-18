Нижегородская «Волна» сыграла вничью 0:0 с тамбовским «Спартаком» и за тур до конца отстает от него на одно очко в борьбе за серебряный дивизион, а дзержинский «Химик» в гостях уступил второй команде «Акрона» со счетом 3:4.