Нижегородская «Волна» сыграла вничью 0:0 с тамбовским «Спартаком» и за тур до конца отстает от него на одно очко в борьбе за серебряный дивизион, а дзержинский «Химик» в гостях уступил второй команде «Акрона» со счетом 3:4.
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