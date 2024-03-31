Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования обстоятельств избиения мужчины и женщины на северо-востоке Москвы

В ночное время с 9 на 10 марта 2024 года трое граждан Республики Узбекистан, находясь на лестничной клетке жилого дома, расположенного в районе Свиблово в городе Москве, используя малозначительный повод, подвергли избиению незнакомого мужчину и его супругу.