Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования обстоятельств избиения мужчины и женщины на северо-востоке Москвы

В ночное время с 9 на 10 марта 2024 года трое граждан Республики Узбекистан, находясь на лестничной клетке жилого дома, расположенного в районе Свиблово в городе Москве, используя малозначительный повод, подвергли избиению незнакомого мужчину и его супругу.
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