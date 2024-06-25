Программа переселения соотечественников превратилась в проект по исламизации и «кишлакизации» России

valerya комар

Дурдом устроили! И конца и края не видно этому потоку мигрантов. Особенно в большие города. Наши мэры, что Собянин, что Беглов прямо -таки все готовы отдать, только бы получить побольше дешевой силы для а) строительства домов, б) замены бордюров, в) то асфальт, то плитка, менять ежегодно. Где столько рабочих возьмешь?. Вот они и есть самое главное лобби. И если Колокольцев, Бастрыкин и сам гарант этого не видят, будем точно скоро вместо церквей в мечети ходить. Давайте учите Коран на всякий случай! Ведь у мусульман наказания жестокие бывают! А пока растет преступность, насилования, побои, варварство, педофилия, болезни...