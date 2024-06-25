Несколько дней назад представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что с 2007 года программой по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, которые проживают за рубежом, воспользовалось 1 млн 116 тысяч человек.
Программа переселения соотечественников превратилась в проект по исламизации и «кишлакизации» России
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николай ткаченко
А вам то как выгодно, такой разумной. И чево канючите?.
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7 час.
valerya комар
Дурдом устроили! И конца и края не видно этому потоку мигрантов. Особенно в большие города. Наши мэры, что Собянин, что Беглов прямо -таки все готовы отдать, только бы получить побольше дешевой силы для а) строительства домов, б) замены бордюров, в) то асфальт, то плитка, менять ежегодно. Где столько рабочих возьмешь?. Вот они и есть самое главное лобби. И если Колокольцев, Бастрыкин и сам гарант этого не видят, будем точно скоро вместо церквей в мечети ходить. Давайте учите Коран на всякий случай! Ведь у мусульман наказания жестокие бывают! А пока растет преступность, насилования, побои, варварство, педофилия, болезни...
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6 час.
ALEKSANDR LIS
необдуманная политика с переселением мигрантов в российские области ведет к народному недовольству что может перерасти к бунтам неповиновения а в дальнейшем стать истоком социальной революции-таким образом депутаты Г.Думы сами приближаются к концу своих полномочий и роспуску Государственного органа власти
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2 час.
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