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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Татьяна Мартыненко
    Нет слов, какие могут быть комментарии.Без названия
  • Марина Петрова
    У этого турала-козла отрезать яйца и посадить его в чан с мочой, пусть поплавает урод."Отрежу тебе яйца...
  • Е Ва
    они даже гиалуронку приезжают из парижу к нам колоть)) у нас дешевле и квалификация у косметологов (не про всех сейча...Больные иноагенты...

Ад и Израиль

Заглядываю   с  утра   в  эти  ваши   интернеты.  Ну  шо  вам   сказать:  раньше  мы  думали,  что   выражение  "Ад  и   Израиль"  это  просто  такая       фигура  речи.

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