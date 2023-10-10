Заглядываю с утра в эти ваши интернеты. Ну шо вам сказать: раньше мы думали, что выражение "Ад и Израиль" это просто такая фигура речи.
Ад и Израиль
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Заглядываю с утра в эти ваши интернеты. Ну шо вам сказать: раньше мы думали, что выражение "Ад и Израиль" это просто такая фигура речи.
Свежие комментарии