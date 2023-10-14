Эндокринолог Ильина назвала мюсли вредным завтраком

Врач-эндокринолог Людмила Ильина рассказала, что мюсли и другие хлопья быстрого приготовления являются вредным вариантом завтрака, поскольку они не вызывают чувство насыщения и усваиваются слишком быстро.
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