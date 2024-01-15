Без радости в жизни: что такое ангедония

Узнаем у специалиста, как проявляется этот синдром, и разберемся в его причинах.фото: freepik.com--> Большинство из нас понимает, что такое удовольствие, и мы знаем, что определённые вещи в жизни делают нас счастливыми.
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