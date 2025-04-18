Что такое микросон и почему он может быть опасным

Вы когда-нибудь ловили себя на том, что на секунду «выключились», а потом резко очнулись? Возможно, вы ехали за рулем, слушали лекцию или работали за компьютером, и вдруг — бац! — сознание как будто мигнуло.
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